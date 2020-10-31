65 % خفض في جدول تشغيل الخطوط الفرنسية خلال الشتاء بسبب كورونا

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الفرنسية Air France والخطوط الجوية الملكية الهولندية KLM، تخفيض جداول الرحلات خلال الشتاء القادم بسبب تفاقم الوضع الوبائى لفيروس كورونا بحوالى 65% من سعتها التشغيلية.

وتشير إحصائيات الشركة الفرنسية إلى أنه فى الربع الثالث من العام الحالى 2020، بلغ عدد الركاب 8.7 مليون (بانخفاض حوالى 70% عن نفس الفترة من العام الماضي)، وبلغت الإيرادات 2524 مليون يورو بانخفاض 67% مقارنة بالعام الماضى.

بينما بلغت الخسائر فى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 442 مليون يورو، بفضل التحكم فى التكاليف والمساعدات الحكومية، وبلغ صافى خسارة الشركة فى الربع الثالث 1.7 مليار يورو.