أستراليا تخطط لإنفاق 351 مليون دولار لمساعدة جيرانها في الحصول على لقاحات كورونا

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قالت الحكومة الأسترالية اليوم السبت، إن أستراليا تعتزم إنفاق 500 مليون دولار أسترالي (351 مليون دولار أمريكي) لتأمين لقاحات لفيروس كورونا لجيرانها الإقليميين.

وأعلنت الحكومة في بيان صحفي أن كانبيرا ستخصص 500 مليون دولار استرالي على مدى ثلاث سنوات من أجل مبادرة إقليمية لتوفير اللقاح والأمن الصحي.

وستقوم الدولة بتأمين الوصول إلى لقاحات لفيروس كورونا لأستراليا ومنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا من خلال اتفاقيات شراء مسبقة مع الشركات المصنعة والمشاركة في "كوفاكس"، وهي مبادرة دولية لتوزيع لقاحات لكوفيد-19 بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وقالت الحكومة الأسترالية إنها ستوفر جرعات لقاح آمنة وفعالة وتقدم الدعم الفني.

وتابع البيان أن "التمويل سيساعد بشكل أكبر على ضمان أن دول المحيط الهادئ وتيمور الشرقية تكون قادرة على تحقيق تغطية كاملة للتحصين، وسيساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات جنوب شرق آسيا".

وأضاف أن "طرح لقاح سريع وآمن في المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا يعني أننا سنتمكن من العودة إلى المزيد من السفر والسياحة والتجارة بشكل عادي مع شركائنا الرئيسيين في المنطقة."