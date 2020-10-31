جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص الدولة المصرية على تقديم تعليم يناسب آمال وأحلام المصريين.

وقال السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان وعدد من المشروعات القومية بشرم الشيخ، صباح السبت، إنه يوجد 30 ألف طالب مصري يدرسون بالجامعات في الخارج، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أسرهم.

وأضاف أنه يتمنى لو أن هناك جامعة في مصر تستعوب جزء من هذا العدد، وهو ما يتم حاليًا.

وأشار إلى أن الدولة لا تقوم بإنشاء مباني فقط للجامعات، بل تتبع المواصفات والمعايير العالمية لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، جامعة الملك سلمان وعددًا من المشروعات القومية، بمدينة شرم الشيخ، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وعدد من المسؤولين والوزراء وكبار رجال الدولة.