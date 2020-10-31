الصين: تسجيل 6 حالات بعدوى محلية بكورونا و38 بدون أعراض و27 وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 6 حالات إصابة جديدة منقولة محليا، و38 حالة جديدة بدون أعراض، و27 حالة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85973 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن الإصابات المحلية تم تسجيلها في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع ثماني حالات في شنجهاي وخمس في تيانجين وأربعة في سيتشوان، وثلاث في كل من تشجيانغ وقوانغدونغ، وحالة واحدة في كل من خبي ومنغوليا الداخلية وهونان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3359 حالة غادر منها 3060 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 17 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80984 شخصا، مشيرة إلى أن 13280 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 653 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 38 حالة جديدة بدون أعراض بينها 23 وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 611 حالة منها 449 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5320 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 554 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 5082 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و514 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.