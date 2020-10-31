يرى ديفيد مويس مدرب وست هام يونايتد، أن محمد صلاح نجم ليفربول، تحصل على ركلة جزاء غير مستحقة في المباراة التي جمعت الليفر بالهامرز مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد وانتهت بفوز الريدز ( 2 – 1 ).

واحتسب حكم مباراة ليفربول ووست هام ركلة جزاء لمحمد صلاح بعد سقوطه داخل منطقة جزاء الخصم قبل دقائق من نهاية الشوط الأول، وتقدم الفرعون لتسديدها ونفذها بنجاح في شباك فابينسكي.

وقال ديفيد مويس عقب المباراة حول ركلة الجزاء:«أعتقد أن صلاح ألقى بنفسه على الأرض، إنه توقع أن يفعل الحكم شيئًا بالطريقة التي ألقى بها بنفسه».

وأضاف المدرب الذي لم يستطع الانتصار على ليفربول في الأنفيلد خلال :«نشعر بخيبة أمل حقًا لأننا لم نخرج بشيء من المباراة».

وتوقف رصيد وست هام يونايتد بعد الخسارة عند النقطة 8 في المركز الـ13، فيما رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 16 في صدارة الدوري مؤقتا.