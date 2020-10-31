جامعة الإسكندرية تفتح باب التقديم لدرجة الماجستير

أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، فتح باب التقديم لنيل درجة الماجستير في الإبداع وإدارة التغيير، بالتعاون مع جامعة محمد بن حمدان الذكية في الإمارات.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن درجة الماجستير في الإبداع وإدارة التغيير، مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة محمد بن حمدان الذكية بالإمارات، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، ومدة الدراسة ثلاث فصول دراسية نظام الدراسة 50% حضور بالإسكندرية و50% Online، والتقديم متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في كل التخصصات بعد تحقيق شروط الالتحاق.