 جامعة الإسكندرية تفتح باب التقديم لدرجة الماجستير - بوابة الشروق
السبت 31 أكتوبر 2020 11:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

جامعة الإسكندرية تفتح باب التقديم لدرجة الماجستير

هدى الساعاتى
نشر في: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:32 م | آخر تحديث: السبت 31 أكتوبر 2020 - 11:32 م

أعلنت إدارة جامعة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، فتح باب التقديم لنيل درجة الماجستير في الإبداع وإدارة التغيير، بالتعاون مع جامعة محمد بن حمدان الذكية في الإمارات.

وقالت الجامعة، في بيان لها، إن درجة الماجستير في الإبداع وإدارة التغيير، مشتركة بين جامعة الإسكندرية وجامعة محمد بن حمدان الذكية بالإمارات، ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، ومدة الدراسة ثلاث فصول دراسية نظام الدراسة 50% حضور بالإسكندرية و50% Online، والتقديم متاح للحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس في كل التخصصات بعد تحقيق شروط الالتحاق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك