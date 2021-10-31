وزير الخارجية الروسي ونظيره الفرنسي يبحثان الوضع في جنوب شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان ناقشا الوضع في جنوب شرق أوكرانيا فضلا عن قضايا ليبيا ومالي والاتفاق النووي الإيراني خلال اجتماعهما في العاصمة الإيطالية روما.

وقال البيان -الذي نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد- "لقد تمت مناقشة الوضع الحالي في جنوب شرق أوكرانيا، حول ليبيا ومالي ، فضلا عن الجهود الدولية الرامية إلى استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن القضية النووية الإيرانية).

كما تمت تناول بعض المسائل الإقليمية الأخرى ذات الاهتمام الثنائي. وذلك خلال الاجتماع الروسي-الفرنسي الذي عقد على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

كما ناقش الوزيران بالتفصيل الجدول الزمني للاتصالات المستقبلية. وتم التطرق إلى عدد من القضايا الثنائية، بما في ذلك تطوير العلاقات الروسية الفرنسية في المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية.