البحيرة: انتشار فرق وأطقم مجابهة الأزمات للحد من آثار موجة الأمطار

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه مع بداية موجة الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقرى المحافظة بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية وفقا لخطة العمل المعدة مسبقا للتدخل والتعامل مع الازمات على الفور وجاري رفع التراكمات أولاً بأول مع إنتظام الحركة المرورية بجميع الطرق والشوارع والميادين.

مشيراً أن المحافظة إستعدت من خلال أكثر من ١٢٦٠ معدة وطاقم بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية للتدخل الفوري ورفع تراكمات المياه أولا بأول.

كما وجه اللواء المحافظ بإستمرار رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الإلتزام بانعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

والمتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وإستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.