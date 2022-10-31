الرئيس يشاهد الفيلم التسجيلي «نحو مستقبل رقمي» خلال افتتاح مركز شبكة الطوارئ

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شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلما تسجيليا بعنوان "نحو مستقبل رقمي" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

جاء ذلك خلال افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم.

ومشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، إنجاز تاريخي ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة.

ويساهم المركز في ضمان جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.