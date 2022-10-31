الجيش الروسي يؤكد شن هجمات ضد منشآت الطاقة الأوكرانية

أكدت روسيا وقوع هجمات صاروخية ضخمة على منشآت الطاقة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، اليوم الإثنين، إن منشآت عسكرية أوكرانية جرى قصفها أيضا بصواريخ من قاذفات قنابل عن طريق الجو ومن سفن حربية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف في موسكو اليوم الإثنين، تحقيق أهداف الضربات، وأصيبت جميع الأجسام المستهدفة.

وكانت أوكرانيا قد أصدرت تحذيرا جويا على مستوى البلاد صباح اليوم بسبب عشرات الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت العديد من المناطق.

ووفقا لكييف، فإن قدراتها الجوية أسقطت غالبية الصواريخ الروسية، كما تم استخدام نظام "إيريس-تي" الألماني للدفاع الجوي، والذي دمر 100٪ من الأهداف. ودعت أوكرانيا مرة أخرى إلى الحصول على المزيد من هذه الأنظمة.

ووفقا للتقرير، استهدفت الهجمات الروسية أيضا محطات الطاقة الكهرومائية، وهي مهمة لإمدادات الكهرباء، وفي العديد من الأماكن، توقفت مصادر الطاقة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو.إن أجزاء كبيرة من إمدادات المياه في العاصمة كييف تضررت بسبب ضربة صاروخية روسية، مع تأثر 80٪ من نقاط الاستهلاك، وتتهم أوكرانيا روسيا بما أسمته "إرهاب الطاقة".

ووفقا للمتحدث ف، تم صد الهجمات الفردية التي شنتها القوات الأوكرانية في منطقتي لوهانسك وخيرسون.

وفي منطقتي دونيتسك وخيرسون، تم "تدمير" أربعة مستودعات للذخيرة والعديد من الطائرات المسيرة، ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.