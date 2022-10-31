تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين إلى 2ر49 نقطة

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الاثنين انكماش النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر الحالي.

وقال المكتب إن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع تراجع خلال الشهر الحالي إلى 2ر49 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

كان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 50 نقطة فقط مقابل 1ر50 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات تراجع أيضا من 6ر50 نقطة خلال سبتمبر إلى 7ر48 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين تراجع المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات من 9ر50 نقطة إلى 49 نقطة.