أبو عبيدة: أدخلنا أسلحة جديدة للمعركة وغزة ستكون مقبرة العدو

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، إن القسام أدخلت أسلحة جديدة للمعركة إلى ساحة المعركة، متوعداً بأن تكون غزة "مقبرة العدو".

وأضاف أبو عبيدة، خلال كلمة متلفزة نقلتها قناة "الجزيرة" الإخبارية: "العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري"، مشيراً إلى أن "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري".

* أسلحة تدخل المعركة للمرة الأولى

وقال المتحدث باسم القسام: "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات. استخدمنا طوربيد "العاصف" الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة.

وأكد أبوعبيدة أنه "بمجرد بدء التوغل البري الإسرائيلي قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة".

وتابع: "تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة للصواريخ".

وأضاف: "مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم، وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع".

وشدد على استمرار العمليات الدفاعية، قائلا: "عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.

وفي تحذير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقيادات جيش الاحتلال، قال الناطق باسم القسام: "نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية".

* إفراج عن أسرى أجانب قريبا

وفيما يتعلق بالأسرى، قال: "راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام. هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة ممن لديهم أسرى".

وأضاف: "أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة".