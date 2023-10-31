أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، وقوع عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة بمخيم جباليا.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن غارات إسرائيلية متتالية استهدفت "مربع التلولي" و"شارع الهوجا" في مخيم جباليا، فيما شن الطيران الحربي 3 غارات على شارع العشرين في مخيم النصيرات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، لشبكة "الجزيرة"، إن عدد الضحايا في مجزرة جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني. وأشارت الوزارة إلى سقوط 400 شهيد وجريح.

من جهته، قال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة إنهم لم يتمكنوا من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا، محذراً من أن المستشفى سيتوقف عن العمل بالكامل مساء غد بسبب نقص الوقود.

وأضاف مدير المستشفى أن الضحايا يعانون حروقا تظهر أن الاحتلال يستعمل أسلحة محرمة دوليا.

وتابع: "عاينا إصابات بحروق وتشوهات تجعلنا نتساءل عن الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال. عدد من الضحايا بترت أطرافهم في مجزرة جباليا".

من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة إن "ما تشهده جباليا ليست المجزرة الأولى للاحتلال بحق المدنيين في القطاع".

وأوضح الناطق باسم الدفاع المدني في غزة: "نحاول بإمكانياتنا البسيطة والمحدودة انتشال الجرحى وإنقاذهم".