زعيم المعارضة البريطانية يوضح موقفه من الصراع بين إسرائيل وحماس

ذكر تقرير إخباري أن زعيم حزب العمال المعارض البريطاني، كير ستارمر، سيسعى اليوم الثلاثاء، إلى توضيح موقفه من الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس في خطاب، وسط استمرار موجة الانقسامات الداخلية في هذا الشأن داخل حزب المعارضة الرئيسي في المملكة المتحدة حول رد الفعل على الصراع.



وبحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبرج، دعا عدد من كبار ساسة حزب العمال الأسبوع الماضي إلى وقف كامل لإطلاق النار، وبينهم عمدة لندن صادق

خان، والزعيم الاسكتلندي لحزب العمال أنس سروار.



وأوضحت بلومبرج، أن ستارمر، حتى الآن، وضع حزب العمال في صف الحكومتين البريطانية والأمريكية، حيث دعا إلى "توقفات" مؤقتة للقتال، وليس إلى وقف كامل لإطلاق النار.



كما علق ستارمر عضوية أحد نواب حزبه في البرلمان أمس الاثنين، بسبب تعليقاته على مسيرة مؤيدة لفلسطين.



وفي حين سيعلن ستارمر عن تفهمه لرغبة البعض في وقف إطلاق النار، فإنه سيحذر من أن الوقف الدائم لإطلاق النار في هذه المرحلة، سيتيح الفرصة لحماس، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، لتتمكن من تنفيذ هجوم جديد، حد قوله



وبدلا من ذلك، سيكرر دعوته إلى "توقفات إنسانية" حتى يمكن توزيع المساعدات على المدنيين في غزة، بحسب الوكالة.