الصحة العالمية: مستشفى الصداقة التركي في غزة أوشك على التوقف التامة

أعلن الناطق باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش، إن خدمات مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة، أوشكت على التوقف بسبب أزمة نقص الوقود.



وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني يعد الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة.



وأوضح أن مرضى السرطان يواجهون الحرمان من العلاج في حال لم يتم تأمين الوقود للمستشفى الذي قال إنه قد يضطر للتوقف عن تقديم خدماته بسبب أزمة نقص الوقود في القطاع، وفق وكالة الأناضول.



وفيما يخص مطالب إسرائيل بإخلاء مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، قال ياساريفيتش إن العملية في الوقت الحالي غير ممكنة دون تعريض حياة المرضى للخطر.



وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، قد كشفت اليوم أن جيش الاحتلال جدّد استهداف المستشفى، ما خلف أضرارا مادية.



وهذا المستشفى هو الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، ويصنّف ضمن أحد أكبر مستشفيات فلسطين.