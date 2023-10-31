محافظ القاهرة يجتمع لمتابعة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

عقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ومسئولى المتغيرات المكانية بالمحافظة والأملاك ومديرية الزراعة، لمتابعة التقرير اليومى لحالات إزالة التعديات وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالمتابعة المستمرة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، حفاظاً على أصول وحقوق الدولة والشعب.

وشدد محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد دون تهاون مع المخالفة، بجانب إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن، موجهاً بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأي تعديات يتم رصدها للإزالة الفورية، ومصادرة المعدات ومواد البناء وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة.

وأكد محافظ القاهرة، وجود متابعة يومية على مدار الساعة لهذا الملف من الأجهزة التنفيذية، ومتابعة لتقارير إدارة رصد المتغيرات المكانية بالمحافظة والتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، التي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية للتعامل الفورى معه.

وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

وشدد محافظ القاهرة على كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للقيام بحملات والمرور الميدانى على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية في المهد مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.