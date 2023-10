وزير الدفاع الأمريكي يطلب من نظيره الإسرائيلي إدخال المساعدات لقطاع غزة دون قيود

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه أجرى اتصالًا هاتفيًا أمس الاثنين، مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أنه طلب من نظيره سلامة المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأشار بيان صادر عن الدفاع الأمريكية، إلى أن «أوستن» اطلع من نظيره الإسرائيلي على آخر التطورات الخاصة بالعمليات الإسرائيلية المرحلية في غزة.

وبحسب البيان، أشاد «أوستن» بالتزام القوات الإسرائيلية باستعادة الرهائن، وأكد مجددًا على أهمية إجراء العمليات العسكرية وفقا لقانون الحرب.

وشدد على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، أن قصفا إسرائيليا أوقع «400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حيا سكنيا كاملا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة».

وقال متحدث الوزارة، إياد البزم، في مؤتمر صحفي إن «الأعداد الأولية تشير إلى 400 ضحية بين شهيد وجريح إثر قصف إسرائيلي دمر حيا كاملا في مخيم جباليا».

I spoke yesterday with Israeli Minister of Defense Gallant & asked for Israel’s support to ensure civilian safety and unfettered delivery of humanitarian aid for Gazan civilians. We remain focused on securing the release of hostages and deterring escalation.…