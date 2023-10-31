شولتس يبدي تحفظه في غانا حيال المطالبات بتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تحفظه حيال المطالبات بتنفيذ إجراءات اللجوء خارج أوروبا.

وخلال جولته في أفريقيا التي تستغرق ثلاثة أيام، قال شولتس في العاصمة الغانية أكرا اليوم الثلاثاء إنه يجب على المرء في مثل هذه المقترحات أن يسأل أولا عن موقف الدول الثالثة المفترض أن تتم فيها هذه الإجراءات.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن "هذه ستكون بالتأكيد نصيحة مهذبة".

كان رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا هندريك فوست أعرب في وقت سابق عن تأييده لإجراء نقاش جاد عن القيام بإجراء اللجوء خارج أوروبا. وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إنه يتعين نقل اللاجئين بعد وصولهم لأوروبا إلى دول شريكة تقع بطول طريق اللجوء "حتى يتم هناك القيام بالإجراءات ومنح الحماية وفقا للقواعد الدستورية. هذا يعني أن هؤلاء الذين لا يتوقع لهم أن يحصلوا على وضع حماية، لن يأتوا إلى بلادنا على الإطلاق".

وأضاف شولتس أن هناك "العديد من الأمور التي يتم اقتراحها كل يوم. الشيء الأهم هو الحفاظ على ذهن صافٍ"، ورأى أنه عند الحاجة إلى شركاء يجب التحقق أولا "مما إذا كان هؤلاء يرغبون أيضا في التعاون".