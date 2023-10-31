محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية استمرت على مدى 6 ساعات متواصلة، بحضور اللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية، وذلك بهدف وقف نزيف التعديات وتحقيق الردع العام، والتأكيد على هيبة الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 10 آلاف متر، حيث تم إزالة حالة تعدٍ على مساحة 1000 متر بقرية كفر الرجالات، وأخرى على مساحة 1450 مترًا بقرية إمياي، وثالثة على مساحة 5000 متر بقرية كفر العمار، ورابعة على مساحة 3000 متر بقرية نامول.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدن "بنها والخانكة وقها والقناطر الخيرية وقليوب"، حملات مكبرة بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، حيث أسفرت حملات اليوم الثلاثاء، عن إزالة 31 حالة على مساحة فدان و6 قراريط و19 سهمًا.

وأكد المحافظ، استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وأكد عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.

وأشار للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل حزم باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.

وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتوجيه إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كل الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة التعديات كافة.