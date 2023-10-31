ارتفاع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني

ارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر على خلفية التحول في قطاع أشباه الموصلات، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء.
وارتفع الناتج الصناعي بنسبة 1ر1% على أساس شهري الشهر الماضي بعد زيادة بنسبة 2% على أساس شهري في أغسطس، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاءات الكورية الجنوبية.
وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 8ر2%.
وأظهرت البيانات أن نمو سبتمبر كان مدفوعا بصناعة الرقائق، التي سجلت مكاسب بنسبة 9ر12% على أساس شهري.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2ر0% على أساس شهري، منهية شهرين من سلسلة من الخسائر.
كما ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 7ر8% ، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 4% قبل شهر، وفقا للبيانات.