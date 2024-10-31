مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 إثر انهيار جسر في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية، مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين أمس الأربعاء، عقب انهيار جسر في إقليم مالوكو بشرق إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية أنطوني كولاو، إن اندي موناسوير، المرشح لمنصب رئيس منطقة مالوكو المركزية في الانتخابات المقررة في 27 نوفمبر المقبل، كان يمر على الجسر في جزيرة هاتا وبصحبته فريقه الانتخابي، عندما انهار فجأة وسقط الركاب في المياه.

وأضاف أن موناسوير أصيب بإصابات طفيفة.

ووقع الحادث بعد أسابيع من انفجار قارب سريع في 12 أكتوبر الجاري في إقليم نورث مالوكو؛ مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم مرشح لمنصب حاكم الإقليم بيني لاوس.