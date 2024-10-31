محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير المنظومة الطبية ومتابعة عمل المستشفيات

ناقش الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، اليوم الخميس، عددًا من الملفات حول خطة العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية، وسبل تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والوفد المرافق من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأولية وتنمية الأسرة.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الخميس، إن المحافظة قد حظيت بطفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة، بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات والمبادرات الصحية العاجلة للمواطنين ومنها مبادرة حياة كريمة في قطاع الصحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المستشفيات وإنشاء أخرى جديدة، وكذلك دعم المستشفيات والوحدات الصحية بعدد من الأجهزة الطبية الحديثة وماكينات الغسيل الكلوي التي ساهمت في التخفيف عن الأهالي، وتقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم خدمة طبية متقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بمتابعة المنظومة الصحية بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية بمراكز ومدن المحافظة، ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لهم، لضمان تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالأهالي في محافظة كفر الشيخ، مشددًا على حسن معاملة المواطنين.

من جانبه قال نائب محافظ كفر الشيخ، إن زيارة نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأوليّة جاءت في إطار التعاون المستمر بين محافظة كفر الشيخ، ووزارة الصحة والسكان، وللمرور على المنشآت الصحية بالمحافظة، لصالح تحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء كفر الشيخ.



