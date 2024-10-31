محكمة كينية تفسح المجال أمام تولي نائب جديد للرئيس المنصب

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أفسحت محكمة عليا في كينيا المجال اليوم الخميس أمام تولي نائب جديد للرئيس المنصب رغم استمرار النظر في طعن في المحكمة على اتهام نائب الرئيس السابق بالتقصير.

وألغت المحكمة العليا المؤلفة من ثلاثة قضاة في نيروبي أمر محكمة أخرى بتعليق تنصيب المرشح كيثوري كينديكي، ودفعت بأن تعليق تنصيبه سبب فراغا سياسيا.

وتم اتهام ريجاتي جاتشاجوا نائب الرئيس السابق وعزله من منصبه إثر تصويت أكثر من ثلثي المشرعين في 17 أكتوبر على خلفية اتهامه بالفساد، والتحريض على انقسامات عرقية ودعم احتجاجات مناوئة للحكومة. ورشح الرئيس وليام روتو، كينديكي وزير الداخلية الحالي، لمنصب نائب الرئيس في اليوم التالي.

وأبرز اتهام جاتشاجوا بالتقصير الانقسامات داخل حزب التحالف الديمقراطي المتحد الحاكم والخلاف بين روتو وجاتشاجوا العضوان بنفس الحزب.