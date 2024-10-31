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الشرطة الألمانية تعلن استمرار هروب رجل كان يحمل حقيبة بها متفجرات بمحطة قطار

برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: الخميس 31 أكتوبر 2024 - 1:12 م

أعلن متحدث باسم الشرطة في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، استمرار هروب الرجل الذي كان يحمل حقيبة تحتوي على متفجرات أثناء تجوله في برلين.

وكان أفراد من الشرطة الاتحادية، بصدد تفتيش الرجل في محطة قطار الضواحي في منطقة نويكولن ببرلين بعد ظهر أمس الأربعاء، لكنه هرب وترك الحقيبة التي كانت تحتوي على متفجرات، بحسب بيان الشرطة.

ولم يتضح بعد نوع المتفجرات، حيث صرح المتحدث: "لم تصدر نتائج التحقيق بعد".

وأدى العثور على هذه المتفجرات إلى استنفار كبير للشرطة، ونقل أفراد الشرطة الاتحادية الحقيبة إلى حديقة قريبة، حيث قام خبراء بتفجيرها مساء أمس.

وذكرت الشرطة، أنه لم يكن هناك خطر جراء ذلك على سكان المنطقة، مضيفة أن ملابسات الواقعة لا تزال غير واضحة حتى الآن.

وصرح المتحدث، بأن عملية التفتيش لم تكن مرتبطة باشتباه.

وأكدت الشرطة، أنها تحقق في جميع الاتجاهات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد أي دلائل على أنه تم إحباط هجوم إرهابي مخطط له.

ومع ذلك، تم استدعاء قسم أمن الدولة التابع لمكتب التحقيقات الجنائية في برلين؛ لتولي التحقيقات، حيث يختص هذا القسم بالجرائم ذات الدوافع السياسية.

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