أبو الغيط يدين انتهاكات الدعم السريع في ولاية الجزيرة السودانية

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها ولاية الجزيرة بجمهورية السودان على مدار الأيام الماضية.

ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، تضمنت هذه الانتهاكات عمليات قتل جماعي واغتصاب النساء والفتيات ونهب الأسواق والمنازل، إلى جانب حرق المزارع على نطاق واسع، وقد ارتكبتها قوات الدعم السريع.

وأوضح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم جامعة الدول العربية، أن استمرار ارتكاب هذه الجرائم البشعة التي يصل بعضها إلى حد التطهير العرقي في دارفور ومناطق مختلفة بالسودان، بالرغم من الإدانات الدولية المتكررة، يعد دليلًا إضافيًا على الحاجة الملحة لتنسيق الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لإيقاف الحرب ومحاسبة مرتكبي الجرائم.

كما شدد على ضرورة عدم السماح باستغلال تشتت الانتباه الدولي والعربي بسبب الجرائم المرتكبة في غزة ولبنان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، للسعي إلى إسقاط مؤسسات الدولة السودانية وتهديد وحدة البلاد وسلامة أراضيها.

الجدير بالذكر أنه بمبادرة من الأمين العام لجامعة الدول العربية، عُقدت اجتماعات بين المنظمات العربية والأفريقية والدولية والأطراف ذات الصلة في القاهرة وجيبوتي في يونيو ويوليو الماضيين، بهدف تنسيق المبادرات لدعم السلام والاستقرار في السودان.