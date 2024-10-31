أعلنت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقيات تصدير منتجات بقيمة 3ر10 ملايين دولار، لصالح دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الشركة قولها في بيان اليوم، إنها وقعت عقود مبيعات نظم حمولة كهروضوئية المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة بدول لم تحددها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا.

ولفتت الشركة إلى أن قيمة الصفقات بلغت 10 ملايين و343 ألفا و50 دولار.

وتأسست "أسيلسان"، عام 1975 بمبادرة من مؤسسة "تعزيز القوات المسلحة التركية"؛ بهدف تلبية احتياجات الجيش التركي في مجال أجهزة الاتصالات، وتشتهر بصناعة أنظمة وأجهزة إلكترونية لأغراض عسكرية.