سموتريتش يمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية لمدة شهر

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قال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إنه سيمدد التعاون بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية شهرا آخر.

ويأتي ذلك بعدما كانت إسرائيل قد هددت بقطع العلاقات مع البنوك الفلسطينية كإجراء انتقامي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

كما منعت إسرائيل التحويلات المصرفية مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة.

وبموجب "اتفاق أوسلو"، تجمع إسرائيل الأموال للسلطة الفلسطينية التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

في السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئول إسرائيلي قوله إن مجلس الوزراء وافق على تمديد التعاملات المالية بين بنوك إسرائيل والضفة شهرا آخر.

وأضاف المسئول، أن قرار المجلس الوزاري تمديد التعاون مع بنوك الضفة شهرا آخر مرتبط بالانتخابات الأمريكية.