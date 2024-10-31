ميقاتي: نأمل أن نشهد وقفا لإطلاق النار خلال وقت قريب جدا

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أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أمله في وقف إطلاق النار مع إسرائيل قريبا.

وأكد في مقابلة تلفزيونية مع قناة "الجديد" الأربعاء أن "هدفنا حماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي واتصلت بالموفد الأمريكي أموس هوكستين وهو في طريقه إلى المنطقة ونأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقتٍ قريب".



واعتبر أن "تحرك هوكستين هو إشارة أمل أتمنى أن تؤدي إلى وقف لإطلاق نار ،وهو أبلغني بأن الأمور اليوم أفضل من الأمس".

وقال ميقاتي: "لدينا تفاؤل حذر واتصالاتي الدولية كانت تصبّ لدعم وقف إطلاق النار وتأكيد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701 لإرساء الاستقرار"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأضاف: "اتصلت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الثروة التاريخية في بعلبك من القصف الإسرائيليّ وأبلغني أنه سيهتم بالأمر".