اسم مفاجئ يظهر بين قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

ذكرت تقارير صحفية سعودية أن هناك مفاوضات ما بين مسؤولي نادي الزمالك، وأحد المدربين السابقين بالدوري السعودي.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع مدرب جديد خلفا لمدربه الحالي، البلجيكي يانيك فيريرا، والذي من المتوقع أن يتم إعلان رحيله عن منصبه خلال ساعات.

وأكدت صحيفة "اليوم" السعودية أن الجزائري نور الدين زكري مدرب الخلود السابق مرشح لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا.

وحقق زكري نتائج مميزة مع عدة أندية سعودية من بينها ضمك والخلود والأخدود، لكنه يبقى بلا نادٍ في الوقت الحالي منذ رحيله الموسم الماضي عن قيادة الخلود.

ولا يعد زكري الاسم الوحيد الذي ارتبط بتدريب الزمالك الفترة المقبلة، حيث كانت هناك قائمة من الأسماء لمدربين عرب وأجانب، من بينهم المغربي حسين عموتة مدرب الجزيرة الإماراتي السابق.

ولم يحقق فيريرا أي انتصار في آخر 4 مواجهات للفريق على مستوى الدوري، حيث خسر مباراة وتعادل في 3.