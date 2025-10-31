ترامب: يجب على مجلس الشيوخ إلغاء التعطيل لإنهاء الإغلاق الحكومي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ إلى إلغاء التعطيل، حتى تتمكن الأغلبية الجمهورية من تجاوز الديمقراطيين وإعادة فتح الحكومة الاتحادية.

ونشر ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال ليل الخميس قائلا: "الخيار واضح - بدء 'الخيار النووي'، تخلصوا من التعطيل".

يشار إلى أن التعطيل "فيليباستر" هو تكتيك طويل الأمد في مجلس الشيوخ لتأخير أو منع التصويت على التشريعات عن طريق إبقاء النقاش مستمرا. ويتطلب هذا 60 صوتا في مجلس الشيوخ بالكامل للتغلب على التعطيل، مما يمنح الديمقراطيين قوة للمراقبة على الأغلبية الجمهورية ذات المقاعد الـ 53، وهو ما أدى إلى بدء الإغلاق الحكومي في الأول من أكتوبر مع بداية السنة المالية الجديدة.

وقد تغير دعوة ترامب لإنهاء التعطيل طريقة عمل مجلس الشيوخ وصنع الصفقات في الكونجرس، حيث قال الرئيس في منشوره إنه فكر "كثيرا" في الخيار أثناء رحلة عودته من آسيا يوم الخميس.

وقضى ترامب الأسبوع الماضي مع قادة أجانب في ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، وأنهى جولته بلقاء الزعيم الصيني شي جين بينج.

وجاءت دعوته لإنهاء التعطيل في الوقت الذي اعتقد فيه بعض أعضاء مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب مايك جونسون أن الوقت قد حان لإنهاء الإغلاق الحكومي. ومن غير الواضح ما إذا كان المشرعون سيتبعون قيادة ترامب، بدلا من إيجاد طرق للتفاوض مع الديمقراطيين.