تعليم كفرالشيخ يرسل وفدا رسميا لاستقبال ميار الشوربجي بطلة تحدي القراءة العربي بمطار القاهرة

أرسلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بتعليمات من المهندس إبراهيم مكي محافظ كفر الشيخ، وفدًا رسميًا منذ قليل، يتقدمهم محمد فاروق وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور علاء جودة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاستقبال الطالبة ميار الشوربجي، بطلة تحدي القراءة العربي، بمطار القاهرة الدولي، والتي سوف تصل طائرتها التي غادرت دبي، الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وتعود الطالبة ميار الشوربجي، إلى أرض الوطن عقب الإنجاز المتميز الذي حققته في مسابقة تحدي القراءة العربي، وتمثيلها المشرف لمصر في المحافل الثقافية العربية، في إنجاز يعكس تميز أبناء محافظة كفر الشيخ، وقدرتهم على المنافسة وتحقيق المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية.

وتأتي هذه الخطوة تقديرًا لما حققته ميار الشوربجي من نجاح في مجال القراءة والثقافة، بعد حصولها على المركز الأول على مستوى مصر في تحدي القراءة، ومشاركتها في التصفيات العربية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حظيت باهتمام واسع من جانب الأوساط التعليمية والإعلامية، وأصبحت نموذجًا مشرفًا للطلاب المتفوقين الذين يمتلكون الشغف بالمعرفة والقدرة على تحقيق الإنجازات.

ومن المقرر أن يعكس استقبال الوفد الرسمي بمطار القاهرة تقدير الأسرة التعليمية بمحافظة كفر الشيخ لهذا الإنجاز، وحرصها على تكريم النماذج الطلابية المتميزة التي ترفع اسم المحافظة ومصر عاليًا، وتقدم صورة إيجابية عن مستوى الوعي الثقافي لدى الطلاب المصريين.

وتحظى ميار الشوربجي، باهتمام كبير من أبناء مدينة برج البرلس ومحافظة كفر الشيخ، الذين أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما حققته من نجاح، خاصة أنها أصبحت مصدر إلهام للطلاب والطالبات، ودليلًا على أن الاجتهاد والمثابرة والإقبال على القراءة يمكن أن تفتح أمام الشباب آفاقًا واسعة للتميز والنجاح.

كما لعبت أسرة ميار دورًا مهمًا في دعمها وتشجيعها على مواصلة القراءة والتفوق، إذ أعربت والدتها، مي شرابي، معلمة اللغة العربية، عن فخرها الكبير بابنتها، مؤكدة أن ما حققته يمثل مصدر سعادة للأسرة، وأن طموحات ميار لا تتوقف عند هذا الإنجاز، بل تتطلع إلى مواصلة التفوق وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويُعد تحدي القراءة العربي من المبادرات الثقافية والتعليمية البارزة التي تستهدف تشجيع الطلاب على القراءة باللغة العربية، وتنمية مهارات الفهم والاستيعاب والتعبير، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بلغتهم وهويتهم الثقافية؛ بما يسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية.

ويؤكد نجاح ميار الشوربجي، أهمية الاهتمام بالمواهب الطلابية ورعايتها داخل المدارس، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة التي تساعد الطلاب على تنمية قدراتهم الإبداعية والثقافية؛ بما يتيح لهم فرصًا أكبر للمشاركة في المسابقات المحلية والعربية والدولية، وتحقيق إنجازات جديدة تضاف إلى سجل تفوق أبناء محافظة كفرالشيخ.