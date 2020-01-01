رئيس وزراء العراق يتعهد لترامب بالاستمرار في حماية السفارة الأمريكية

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم /الثلاثاء/ أن القوات العراقية مستمرة في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته بأهمية دور العراق وقيادته.

وقال مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استفسر عن الأوضاع في العراق وعن التطورات المحيطة بالسفارة الامريكية في بغداد".

وأضاف أن عبد المهدي أوضح لترامب شرح أن الأحداث جاءت بعد الأحداث الأخيرة المؤلمة وأنه سبق وأن أوضح - قبل يومين - لوزير الدفاع الأمريكي اسبر خطورة تبعاتها، مشيرا إلى أن "عبد المهدي قال إن القوات الأمنية العراقية مستمرة في القيام بواجبها في حماية السفارة الأمريكية وباقي البعثات الدبلوماسية والممثليات".

وأشار عبد المهدي - في معرض الحديث عن الوضع الإقليمي - إلى أن "الحكومة العراقية سعت - دائما - للحفاظ على علاقات طيبة بدول الجوار وكذلك الدول الغربية الصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية"، لافتا إلى أن "الأوضاع تدهورت بسبب الخلافات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأن العراق يريد أن يكون بلد تفاوض وتهدئة ليبعد خطر الحرب عن العراق وعن الجميع".

من جانبه أكد الرئيس الأمريكي "ثقته بأهمية دور العراق وقيادته وما يمكن أن يلعبه في هذا المضمار"، واتفق الرئيسان على إبقاء الخطوط المباشرة مفتوحة بينهما لمتابعة الأمر.

وكان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ومساعده ديفيد هيل قد اتصلا لمتابعة آخر التطورات في البلاد.