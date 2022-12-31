وفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر

توفى، قبل قليل، بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر، وفقا لما نشرته وكالة الصحافة الفرنسية في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان الفاتيكان قد أعلن أن حالة البابا السابق بنديكتوس السادس عشر، ما زالت "خطيرة" لكنها مستقرة بعد أن قال البابا فرنسيس إن سلفه "مريض للغاية".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني "البابا الفخري تمكن من الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، إنه واع تماما"، مبينا أنه "على الرغم من أن حالته لا تزال خطيرة، إلا أن وضعه مستقر في الوقت الحالي".

وكان الفاتيكان قد قال في وقت سابق إن التدهور في صحته يرجع إلى "تقدمه في السن" وأنه يخضع للمراقبة المستمرة من قبل الأطباء.

ودعا البابا فرنسيس، الأربعاء الماضي، إلى الصلاة من أجل البابا السابق، قائلا إنه "مريض جدا".

وأصبح البابا السابق (95 عاما) في عام 2013 أول بابا منذ حوالي 600 عام يستقيل.