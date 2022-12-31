عبدالباسط حمودة يستهل احتفالية رأس السنة في كلمة أخيرة بأغنية اسكت لو سمحت

بدأ حكمدار الأغنية الشعبية عبدالباسط حمودة، سهرة رأس السنة في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، بأغنية "اسكت لو سمحت".

يأتي ذلك ضمن حلقة خاصة للبرنامج بمناسبة رأس السنة الميلادية وحلول عام ٢٠٢٣، حيث يستضيف البرنامج عبدالباسط حمودة ومحمد رشاد وعمر كمال، ليقدموا مجموعة من أبرز أغانيهم.

وتحدث عبدالباسط حمودة خلال حلقة اليوم عن بدايته الفنية، وأول ألبوم غنائي قدمه، وكيف كان مشواره في البدايات صعبًا، كما يتحدث عن أول أجر حصل عليه وهو ٢٥ قرشًا في الفرح، وكيف كانت بداياته الفنية، خاصةً وأنه كان يغني في كورال خلف المطرب محمد عبدالمطلب في بداياته الفنية.

وتطرق نجم الأغنية الشعبية إلى كيفية تأثره بالعزبي ورشدي وشفيق جلال، كذلك عن قصة لحن أغنية "على قد الشوق" لعبدالحليم حافظ، وكيف كانت الألحان والأغاني الشعبية مصدرها الشارع وحكايات الناس وكيف كان ومازال الغناء الشعبي مؤثرًا وموجودًا رغم وجود المهرجانات.

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