بوتين يلقي خطاب العام الجديد أمام الجنود: لقد كان عاما من القرارات الصعبة والضرورية

سجل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة هذه المرة في زمن الحرب محاطا بالجنود.

وقال بوتين في الخطاب الذي تم بثه اليوم السبت، ويمكن رؤيته بالفعل على خلفية شبه جزيرة كامتشانكا في الشرق الأقصى: "لقد كان عاما من القرارات الصعبة والضرورية، واتخذت فيه خطوات مهمة نحو الحفاظ على السيادة الكاملة لروسيا والحفاظ على التضامن والتماسك الهائل في مجتمعنا".

بدأ في هذه الجزيرة العام 2023 في فترة ما بعد الظهر بتوقيت ألمانيا – بفارق 11 ساعة.

وأطلقت روسيا اليوم السبت صواريخ على أوكرانيا مرة أخرى.

في الوقت نفسه، اتهم بوتين الغرب "بالكذب"، قائلا: "على مدى سنوات أكدت النخب الغربية لنا جميعا نفاقا في نواياها السلمية، بما في ذلك حل اخطر نزاع في دونباس".

كان بوتين أشار مؤخرا إلى تصريحات المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، التي قالت في مقابلة إن خطة السلام لدونباس قد اختتمت أيضا بهدف جعل أوكرانيا أقوى.

وقال: "الغرب كذب بشأن السلام ويستعد للعدوان، واليوم لا يخجل حتى من الاعتراف بذلك علانية".

وذكر بوتين مرة أخرى أن أوكرانيا وشعبها يتم استخدامهما لتدمير روسيا.