صرح الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، بأن إدارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقرى التابعة له خلال شهر ديسمبر الجاري، أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الشعيني، أن المخالفات شملت تحرير 37 محضرا لأصحاب المحال التجارية ومحال الجزارة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية.

وأشار إلى تحرير 11 محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الإدارة بالتموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات وأخرى لتصرف في كميات الدقيق.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابة التموينية على الأسواق بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية صلاحيتها لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

بأن إدارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع إدارة الطب البيطري، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق المدينة والقرى التابعة له خلال شهر ديسمبر الجاري، أسفرت عن تحرير 48 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح الشعيني، أن المخالفات شملت تحرير 37 محضرا لأصحاب المحال التجارية ومحال الجزارة؛ لعدم الإعلان عن الأسعار، وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية المعروض، وعدم الاحتفاظ بالفواتير، وذبح وعرض لحوم خارج المجازر الحكومية.

وأشار إلى تحرير 11 محضرا للمخابز البلدية من قبل لجان التفتيش ومراقبي الإدارة بالتموين تضمنت المخالفات محاضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، وخبز غير مطابق للمواصفات وأخرى لتصرف في كميات الدقيق.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابة التموينية على الأسواق بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية صلاحيتها لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.