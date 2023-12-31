الزمالك يكافئ شيكابالا بقرار نهائي

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بات النجم الأسمر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الزمالك على موعد مع تجديد عقده خلال الأيام المقبلة للاستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب استقرت على تجديد عقد شيكابالا والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري لمدة موسم إضافي.

المستوى الرائع الذي يقدمه شيكابالا في الموسم الجاري بقميص الزمالك رغم وصول عمره لـ38 عامًا دفع مسئولي الفريق الأبيض لاتخاذ قرار نهائي بتجديد عقد اللاعب لفترة أخرى بحيث يستمر مع الفريق حتى نهاية موسم 2024-2025.

وتفيد التقارير الصادرة داخل أروقة نادي الزمالك ترحيب شيكابالا بتجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وتشهد الأيام المقبلة انعقاد جلسة بين إدارة نادي الزمالك وشيكابالا لحسم كافة الأمور المالية بعقده الجديد وتوقيع العقود والإعلان عن استمراره بصفوف الفريق.

ويستعد الزمالك خلال فترة التوقف الدولية بشهر يناير والتي تشهد مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، خوض بطولتين وديتين في الإمارات الأولى بطولة أبو ظبي الدولية بمشاركة الوحدة الإماراتي وأم صلال القطري والاتفاق السعودي تقام خلال الفترة من 20 وحتى 24 يناير.

كما يشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي أمام ووهان الصيني وأهلي جدة السعودي والرجاء المغربي، وذلك خلال الفترة من 24 يناير المقبل وحتى يوم 29 من نفس الشهر.