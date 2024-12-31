 رئيس الوزراء: تكلفة تطوير قلب القاهرة القديم تتجاوز 22 مليار جنيه - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 3:12 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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رئيس الوزراء: تكلفة تطوير قلب القاهرة القديم تتجاوز 22 مليار جنيه

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 3:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 3:05 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة تطوير قلب القاهرة القديم تتجاوز 22 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد، ضمن فعاليات تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع «أرابيسك» بسور مجرى العيون، اليوم الثلاثاء.

وأضاف أن الحكومة لم تكن لتتمكن من تنفيذ هذا التطوير، لولا وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير تلك المنطقة، والإصرار على التنفيذ ومتابعته.

وصرح أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع المشروعات مرة في الأسبوع على الأقل»، قائلًا إن «الأمر يمنح المسئولين طاقة ويجعلهم حريصين على إنهاء المشروعات في أقرب وقت ممكن، رغم كل العقبات»

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