أحمد شكري: كولر أخطاء في إدارة مباراة إنبي

أكد أحمد شكري نجم الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر، أدار مباراة الأهلي وإنبي، بشكل خاطئ تمامًا، حرمه من الفوز، فضلًا عن أنه لم يدرك الأخطاء خلال سير المباراة، ليسقط الفريق في فخ التعادل السلبي.

وأضاف شكري في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي خلال الفترة الماضية تعرض لهجوم شديد، رغم ظهوره بمستوى مميز في كأس إنتركونتيننتال بالتحديد في مباراة باتشوكا التي خسرها بركلات الترجيح.

وأشار إلى أن مباراة الأهلي وإنبي، اعتمد فيها الفريق البترولي بطريقة دفاعية بحتة إذا استمر عليها سينافس على الهبوط، وهو ما حجّم الأحمر وجعل مستواه باهتًا، فضلًا عن غياب الحلول طوال المباراة.

واختتم تصريحاته «لا بد من تعاقد الأهلي مع مهاجم ليكون بديلًا لوسام أبو علي، ليس منطقيًا أن يكون أفضل فريق في إفريقيا يمتلك مهاجم وحيد في جميع مبارياته، فماذا سيفعل إذا تعرض المهاجم الفلسطيني للإصابة".