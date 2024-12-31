وجه الإعلامي أحمد موسى، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد واحتفالات رأس السنة، مشيدًا بقدرته على تحمّل الأعباء الكبيرة التي تقع على عاتقه.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء: «شكرًا للقائد والزعيم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل سنة وسيادتك طيب، شايل حمل ثقيل أوي وما بيتكلمش فيه كثير، قد إيه التحمل والصبر والتحدي، أنه يتحمل كل هذه الظروف والتحديات بصبر شديد وحكمة شديدة وقرارات مهمة جدًا، ويعبر بفضل الله وكرمه هذه الأزمات الخارجية والداخلية».

وأعرب عن امتنانه لرجال الوطن الذين يُؤمّنون حدود مصر ويحمونها، لاسيما في ظل ما وصفه بـ«حدود النار» المحيطة بمصر، قائلا: «ساعات قليلة وتبدأ السنة الجديدة، نحمد ربنا أننا عدينا هذا العام الصعب اللي كان فيه تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا.. وربنا يكرم مصر بكل خير في 2025».

وذكر أن مصر ستتجاوز جميع التحديات كما فعلت خلال الأعوام السابقة، متابعا: «زي ما تجاوزنا 2013 و2015 و2020 و2024؛ هنعدي 2025، وربنا يكرمنا ونروح لـ2030 إن شاء الله، ولكن الموضوع مش بسيط ومش سهل، عندنا وضع اقتصادي صعب، والناس عانت كثير في 2024، أوجه التحية لشعب مصر العظيم، ودائما تفضلوا صامدين متحدين؛ علشان تحافظوا على هذا الوطن العظيم، مش كتير أوي زيكم، لأننا كلنا حاجة واحدة».

واختتم موسى حديثه، قائلا: «معاناة الشعب المصري كله نتيجة الأسعار، والشعب بيدفع ثمن كبير جدًا، ولكن صبر هذا الشعب زي ما قال لنا الفريق كامل الوزير سيكلل بإذن الله العام القادم، وسنبدأ في جني الثمار».