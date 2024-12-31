وزير الخارجية التركي يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني وقف إطلاق النار بغزة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، وقف إطلاق النار بقطاع غزة "الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ 15 شهرا"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وذكرت مصادر في وزارة الخارجية التركية لـ "الأناضول"، اليوم الثلاثاء، أن فيدان أجرى اتصالا هاتفيا مع مصطفى، حث تطرق فيدان إلى أهمية التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.

وتلقى خلال الاتصال معلومات حول الوضع في الضفة الغربية المحتلة، وذكر أن تركيا ستواصل دعم فلسطين سياسيا واقتصاديا.