 جامعة مطروح: توفير بيئة مثالية للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جامعة مطروح: توفير بيئة مثالية للطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول

أحمد سباق
نشر في: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 8:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 - 8:08 م

عقد مجلس جامعة مطروح جلسته الثالثة والثامنين، وذلك بمقر الحرم الجامعة بمدينة مرسى مطروح، مؤكدًا أهمية توفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء الامتحانات؛ لضمان أداء اختباراتهم في بيئة مثالية، موجهًا بضرورة زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا بقاعدتي "سكوبس"، و"ويب أوف ساينس"، مما يعكس التطور العلمي والبحثي للجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتنمية ثقافتهم، لافتًا إلى تنظيم الجامعة لوفد طلابي من مختلف الكليات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ مما يسهم في تشجيع الطلاب على القراءة والتعرف على أحدث الإصدارات العلمية والثقافية.

وأكد رئيس الجامعة، دعم الإنتاج العلمي لأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى رفع الإنتاج العلمي لأحد أعضاء هيئة التدريس للعرض على اللجنة العلمية الدائمة للترقية إلى درجة أستاذ مساعد.

ووافق المجلس على تعيين عضوين جديدين من أعضاء هيئة التدريس في وظيفة مدرس.


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