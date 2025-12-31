قوات الاحتلال الإسرائيلية تفجر منزلا في بلدة مروحين في جنوب لبنان

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على تفجير منزل في بلدة مروحين الحدودية في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن "العدو الإسرائيلي فجر اليوم منزل عمر ذيب القاسم في بلدة مروحين الحدودية، وهو المنزل الوحيد الذي كان لا يزال على حاله الطبيعية في البلدة".

وكانت قنبلة ألقتها مسيّرة إسرائيلية قد استهدفت صباح اليوم الأربعاء، حفارة في بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.

وتوغّلت قوة إسرائيلية بعيد منتصف الليل الماضي، داخل الأراضي اللبنانية، وأقدمت على تفجير منزل في بلدة حولا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان وبدأ سريانه في 27 نوفمبر 2024.