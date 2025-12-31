وزير الخارجية الإماراتي يبحث الأوضاع في غزة واليمن مع نظيره الأمريكي في اتصال هاتفي

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، جرى خلاله بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب مجمل التطورات الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء.

وناقش عبد الله بن زايد مع روبيو عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأوضاع في قطاع غزة والتطورات الأخيرة في اليمن.

وأكد خلال الاتصال التزام الإمارات الراسخ بالعمل مع الولايات المتحدة وكافة شركائها، من أجل بناء السلام المستدام في المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار لمصلحة شعوبها.