تداول 5292 شاحنة للبضائع والحاويات بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة واحدة، بينما غادرته 4 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتواجدة بالميناء إلى 22 سفينة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا من وإلى الميناء 5,292 شاحنة.

وجاء في «البيان» أن حركة الصادر بلغت 11,270 طنًا، شملت 429 طن ملح، و5,279 طن كلينكر، و83 طن حديد، و240 طن أسمنت معبأ، و4,100 طن بودرة جبس، و1,139 طن بضائع متنوعة.

سجلت حركة الوارد 44,068 طنًا، تضمنت 6,470 طن حديد، و1,101 طن خشب زان، و290 طن معدات، و2,700 طن فول، و5,717 طن خردة، و17,000 طن ذرة، و4,319 طن عدس، و3,411 طن قمح، و3,060 طن زيت طعام.

وحسب «البيان» وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 118,371 طنًا من القمح، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 59,423 طنًا.