مستشار زيلينسكي: روسيا ترغب في قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين

قال مسؤول بارز في كييف، اليوم الأحد، إن موجة الهجمات الروسية بطائرات مسيرة على مدن أوكرانية مع مطلع العام الجديد أكدت أن روسيا لم يعد لديها أي أهداف عسكرية.

وكتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، على تويتر، أن موسكو غيرت استراتيجيتها بعد 10 أشهر من الحرب الطاحنة ضد جارتها، مضيفا: "القصف الجماعي لمراكز المدن الكبرى في أوكرانيا ليلة 31 ديسمبر إلى أول يناير يكشف عن تغير جديد في نوع الحرب".

وتابع بودولياك: "روسيا لم يعد لديها أي أهداف عسكرية. إنها تحاول قتل أكبر عدد من المدنيين، وتدمير أكبر عدد ممكن من المواقع المدنية. الحرب من أجل الحرب".

وشنت روسيا مجموعة من الهجمات بطائرات مسيرة انتحارية ضد المدن الأوكرانية في الساعات الأخيرة من عام 2022.

وأفادت القيادة العسكرية الأوكرانية، تم إسقاط جميع الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع من نوع "شاهد" قبل أن تصل إلى أهدافها.