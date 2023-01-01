التعليم: أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول من المنهج دون حذف

• منع استخدام الموبايل داخل اللجان للطلاب والمعلمين لمكافحة الغش

أنهت وزارة التربية والتعليم، الاستعداد لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول، والتى تنطلق الأسبوع الحارلى فى عدد من المحافظات، على أن تنطلق الامتحانات فى باقى المحافظات الأسبوع المقبل، حيث أكدت الوزارة أنه لن يتم عقد أى امتحانات يومى 7 و8 يناير الحالى بسبب احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال مصدر بوزارة التربية والتعليم، إن أسئلة امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية ستكون من كل المنهج الدراسى، حيث يتم توزيع الأسئلة على جزئيات المنهج الدراسى دون حذف، مضيفًا أنه تم التنبيه على اللجان الفنية لواضعى الامتحانات بأن تكون الأسئلة طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية التى وضعها المركز القومى للامتحانات، وأن تكون متدرجة من السهل إلى الأصعب لتخاطب جميع مستويات الطلاب.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أنه صدرت تعليمات للمديريات لمحاربة الغش ومنع استخدام الموبايل أو حمله داخل اللجان للطلاب أو المعلمين، وفى حالة اكتشاف غش يتم استبدال الملاحظين والتحقيق معهم، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين إدارات المدارس والأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، وغلق أبواب اللجنة وعدم السماح لأى شخص بالدخول إلا بعد التأكد من شخصيته، مع ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة داخل اللجان.

ونشرت الوزارة النماذج الاسترشادية للصفين الرابع والخامس الابتدائى، والتى شملت جميع أجزاء المنهج الدراسى وستكون محاكية لامتحانات الفصل الدراسى الأول طبقا للمواصفات الجديدة للورقة الامتحانية، وبالنسبة للصفوف من الأول للثالث الابتدائى، أوضحت الوزارة أنه لا يوجد امتحانات لهم ولكن يتم تقييمهم بناء على مشاركتهم فى العملية التعليمية طوال الفصل الدراسى، ويتم ظهور النتيجة فى صورة ألوان.

وأصدرت المديريات التعليمية تعليمات للإدارات التعليمية بشأن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، لافتة إلى تحميل أسئلة الاختبارات على منصة الامتحانات بداية من اليوم بنفس ترتيب المواد طبقا لجدول الامتحان المعد من المديرية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير فرد أمن بكل إدارة فى مقر وضع الأسئلة مصاحب للموجه الأول للمادة ومسئول التطوير التكنولوجى أثناء رفع الامتحان على المنصة، وأن الورقة الامتحانية تشتمل على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15% ورقيا، ويكون الامتحان إلكترونيا أو مقاليا فى وقت واحد؛ وهو الزمن المحدد للامتحان، وفى حال حدوث مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة فى نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول وعمل محضر إثبات حالة عن المسألة ووصفها وصفا دقيقا.