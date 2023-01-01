أسوان يحشد كافة نجومه استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

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شهدت قائمة أسوان ضد الزمالك التي أعلنها أيمن الرمادي المدير الفني لأبناء الجنوب، تواجد كافة نجوم الفريق للمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الإثنين على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وجاءت قائمة أسوان ضد الزمالك على النحو التالي:

حراس المرمى: خالد وليد، عمرو حسام.

خط الدفاع: ميدو مصطفى، إسلام صلاح، أحمد كاستيلو، إسلام جمال، علي فتحي، أحمد دحروج، أحمد بليه، الحسيني سمير، محمد عطوة.

خط الوسط: رافائيل، عبد العزيز موسى، محمود صلاح، عماد فتحي، أحمد بلحاج، أحمد خالد، جدو.

خط الهجوم: حمدي ذكي، ديلسون، إيفونا، كامارا.