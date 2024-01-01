تفاصيل الاتفاق التاريخي بين إثيوبيا وأرض الصومال لتأمين وصول أديس أبابا للبحر الأحمر

وقع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس دولة أرض الصومال صومالي لاند (غير المعترف بها على نطاق واسع) موسى بيهي عبدي مذكرة تفاهم وصفتها الحكومة الإثيوبية بـ التاريخية في أديس أبابا اليوم.



وقال مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد إن مذكرة التفاهم للشراكة والتعاون بين إثيوبيا وأرض الصومال تهدف إلى أن تكون بمثابة إطار للشراكة متعددة القطاعات بين الجانبين.



وذكرت وسائل إعلام أمهرية أن الاتفاق يشمل امتلاك أرض الصومال حصة في شركة الطيران الإثيوبية الرسمية.



وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإن "مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أنها ستعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما".



علاوة على ذلك، تشير مذكرة التفاهم أيضًا إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما.



وأشارت إلى أن مذكرة التفاهم تؤكد من جديد الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.



وذكرت الحكومة في بيان لها أن الاتفاق يبشر بفصل جديد من التعاون وله أهمية كبيرة للتكامل الإقليمي في القرن الأفريقي، وتمكن إثيوبيا من تعزيز دورها في الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.