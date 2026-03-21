صعود النفط يربك الأسهم عالميا ويبدد رهانات خفض الفيدرالي أسعار الفائدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هز ارتفاع جديد في أسعار النفط أسواق الأسهم اليوم الجمعة، مع تضاؤل الآمال في "وول ستريت" بشأن احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة هذا العام بسبب الحرب مع إيران.

وتراجع مؤشر مؤشر ستاندرد آند بورز " إس آند بي 500" بنسبة 5ر1% متجهاً نحو تسجيل خسائر للأسبوع الرابع على التوالي ، وهي أطول سلسلة منذ عام.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بمقدار 470 نقطة، أو بنسبة 1%، قبل ساعة من نهاية التداولات، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 2%.

وزادت خسائر السوق بعد أن تجاوزت أسعار النفط تراجعاً طفيفاً في بداية اليوم، لتتسارع وتيرة صعودها في فترة ما بعد الظهر.

وارتفع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 3ر3% ليغلق عند 19ر112 دولاراً للبرميل، فيما صعد الخام الأمريكي القياسي بنسبة 3ر2% إلى 32ر98 دولاراً للبرميل.